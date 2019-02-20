Биктимирова назначена начальником Управления по туризму Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении начальника Управления по туризму республики.

"В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 18 февраля 2019 года Биктимирову Екатерину Дмитриевну Начальником Управления по туризму Республики Карелия", - отмечается в тексте документа.

Напомним, что в января и.о. начальника Управления Денис Максимов покинул свой пост, после этого и.о. стала Екатерина Биктимирова. Ранее девушка уже возглавляла ведомство и уходила в декрет.