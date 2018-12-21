Билет на концерт Пугачевой обойдется в "круглую" сумму

Официальная цена на билеты от 2,5 до 70 тысяч рублей. Однако перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала.

Наступления 21 декабря поклонники творчества Аллы Пугачевой ждали с замиранием сердца. Ведь в этот день должны были стартовать продажи билетов на ее юбилейный концерт, запланированный на 17 апреля.

Очередь за билетами на концерт Примадонны занимали с ночи., пишет StarHit. Но основная часть страждущих – перекупщики с разных билетных агрегаторов. И шесть тысяч мест были распроданы в первые часы продаж.

Официальная цена на билеты – от 2,5 до 70 тысяч рублей.

Сегодня перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала – по 150 тыс рублей в первом ряду и по 45 тысяч в 25-м ряду партера. Они говорят, что такого ажиотажа не было, даже когда Пугачева в очередной раз прощалась с сценой – в 2009 году в том же Кремле она представляла программу "Сны о любви".