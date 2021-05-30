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Бизнес-леди привезла в Карелию верблюда без документов

Новости. Общество
13:43, 31 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Владелица подсобного хозяйства, которая стала обладателем нелегального корабля пустыни, оштрафована, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В апреле 2021 года в управление Россельхознадзора поступила информация от Республиканского центра ветеринарии о том, что в Прионежский раон, в личное подсобное хозяйство, был привезен верблюд без ветеринарных сопроводительных документов.

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Ранее, в марте 2021 года, владелица хозяйства согласовала с Управлением планируемый ввоз верблюда. Но ввоз был согласован при условии соблюдения ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, в том числе при условии оформления ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние животного и эпизоотическое благополучие территории его вывоза.

Таким образом, ветеринарные требования владелицей личного подсобного хозяйства исполнены не были.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных владелица личного подсобного хозяйства была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа.

Животное было поставлено государственной ветеринарной службой на карантин для проведения мероприятий в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий Республики Карелия.

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Комментарии

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Горожанин
2021-05-31 13:52:03
Как же он без документов голосовать-то будет? :)
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