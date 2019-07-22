Бизнес-омбудсмена Карелии объяснила новые правила расстановки молочных продуктов в магазине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения о новых правилах выкладки молочных продуктов в магазинах, вступивших в силу с 1 июля.

Продукция должна быть сгруппирована и размещена таким образом, чтобы исключить смешивание "молочных продуктов", "молочных составных продуктов" с теми видами молочной продукции, которые относятся к "молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира".

О правилах выкладки молочной продукции а также о предстоящих проверках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".