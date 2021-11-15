Бизнесмен, обвиняемый в коррупции при ремонте дорог в Карелии, объявлен в розыск

Петрозаводский суд принял решение об аресте обвиняемого в коррупции при ремонте карельских дорог Игоря Чичина и объявил его в розыск.

24 ноября судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов, который сейчас рассматривает резонансное уголовное дело питерского бизнесмена Игоря Чичина – хозяина фирмы «Ремстройкомплект», в 2015-2017 годах отвечавшей за ремонт и содержание дорог Карелии, принял беспрецедентное для республиканской Фемиды решение. Он изменил проживающему в Ленинградской области Игорю Чичину меру пресечения — подписку о невыезде на заключение под стражу и объявил его в розыск. При этом рассмотрение уголовного дела бизнесмена судом приостановлено на неопределенный срок.

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