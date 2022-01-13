Бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не смог добиться смягчения сурового приговора

Верховный суд России оставил без изменения приговор, вынесенный в Карелии осужденному за убийство бизнесмену Евгению Яблокову: предприниматель проведет за решеткой 18 лет.

Сегодня Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу осужденного Евгения Яблокова на приговор, который ранее вынес Верховный суд Карелии. Верховный суд страны оставил приговор предпринимателю без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат Анатолий Хоменя, представляющий интересы стороны потерпевших.

Летом 2021 года Верховный суд республики приговорил Евгения Яблокова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, судом были удовлетворены заявленные гражданские иски потерпевших — в их пользу в качестве компенсации морального вреда взыскано 2,8 млн рублей. Бизнесмен был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества.

Судом было установлено, что днем 18 марта 2020 года подсудимый, находясь во дворе своего дома в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал его автомобиль, выстрелил не менее 6-ти раз в виновника ДТП и его друзей, подошедших к месту инцидента. В результате один из потерпевших получил огнестрельное проникающее ранение груди и умер. Остальные смогли убежать от убийцы и спаслись.

Кроме того, выпущенные из карабина пули попали в двигавшийся и припаркованный автомобили, а также в окна и стены близлежащих домов, вследствие чего был причинен материальный ущерб третьим лицам. С места происшествия подсудимый скрылся, но был задержан.

Жертвой Яблокова стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.