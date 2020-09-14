Предпринимателю Яблокову, обвиняемому в убийстве в центре Петрозаводска, добавили еще две статьи

Известному бизнесмену Евгению Яблокову, которого судят за убийство гражданина Азербайджана в центре столицы Карелии, предъявили обвинения еще по двум статьям.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева накануне продлила срок содержания под стражей предпринимателя из Петрозаводска Евгения Яблокова до 17 декабря включительно. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Анатолий Хоменя, представляющий интересы стороны потерпевших.



Напомним, бизнесмена обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте этого года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.



Как сообщил Анатолий Хоменя, Евгению Яблокову на данный момент предъявлены дополнительные обвинения: в покушении на убийство двух коллег погибшего и в причинении имущественного вреда – по версии следствия, в момент стрельбы обвиняемый повредил пулями автомобиль и жилой дом.



По словам адвоката, 22 сентября Евгения Яблокова направят на комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее сообщалось, что Яблоков направлялся в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации.