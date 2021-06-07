Бизнесмена, расстрелявшего человека в Петрозаводске, приговорили к 18 годам колонии

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.

Сегодня, 8 июня, Верховный суд республики приговорил 57-летнего петрозаводчанина к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, судом удовлетворены заявленные гражданские иски потерпевших — в их пользу в качестве компенсации морального вреда взыскано 2,8 млн рублей.

Как сообщил «Столице на Онего» адвокат Анатолий Хоменя, представляющий интересы стороны потерпевших, сторона защиты полностью удовлетворена приговором Верховного суда и оспаривать его не намерена. Бизнесмен получил максимальный срок, а все четверо потерпевших — компенсацию. Так, родственники погибшего смогут рассчитывать на компенсацию морального вреда в 2 млн рублей, молодой человек, которому прострелил капюшон, — в 300 тысяч рублей, а двое убежавших участников происшествия получат по 250 тысяч рублей каждый.

Судом было установлено, что днем 18 марта 2020 года подсудимый, находясь во дворе своего дома в Петрозаводске, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал его автомобиль, выстрели не менее 6-ти раз в виновника ДТП и его друзей, подошедших к месту инцидента.

В результате один из потерпевших получил огнестрельное проникающее ранение груди, он умер происшествия. Остальные смогли убежать от убийцы и спаслись.

Кроме того, выпущенные из карабина пули попали в двигавшийся и припаркованный автомобили, а также в окна и стены близлежащих домов, вследствие чего был причинен материальный ущерб третьим лицам.

С места происшествия подсудимый скрылся, но предпринятыми мерами розыска задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд присяжных посчитал, что бизнесмен Яблоков, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения.

Напомним, жертвой Яблокова стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.