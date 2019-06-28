Бизнесмена из Карелии будут судить за проведение азартных игр

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Мужчина организовывал и проводил азартные игры с 2006 по 2018 годы, сообщили в прокуратуре Карелии.
Обвинение по делу предъявлено 46-летнему предпринимателю, который в период с декабря 2006 года до января 2018 года организовал в собственном помещении проведение азартных игр под видом компьютерного интернет-клуба, посетителям которого предоставлялся доступ к азартным играм.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работа заведения была пресечена, игровое компьютерное оборудование изъято.
В 2017 году обвиняемый уже был осужден за аналогичное преступление и приговорен к штрафу в размере 180 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.
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