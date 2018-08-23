Бизнесмена из Петрозаводска отправили в колонию за сокрытие 16,8 млн рублей налогов

Петрозаводский городской суд приговорил к 2 годам колонии местного предпринимателя за сокрытие налогов, сообщает прокуратура Карелии.

В 2012-2015 годах директор компании представил в налоговую службу подложные документы, в которые включил ложные сведения о фиктивных сделках по поставке материалов и производстве строительно-монтажных работ на различных объектах, тем самым занизив налогооблагаемую базу предприятия более чем на 16,8 миллиона рублей.

Мер по погашению налоговой задолженности руководитель организации до настоящего времени не предпринял.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.