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Бизнесмена в Карелии оштрафовали за захоронение строительного мусора

Новости. Общество
13:39, 25 Февраля 2020
фото: © Сайт администрации Петрозаводска
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Предприниматель закапывал на своем участке отходы от снесенных аварийных домов, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В 2019 году в Чалне надзорные органы зафиксировали факт незаконного захоронения отходов разрушенных домов. Арендатор земли закапывал строительный мусор в землю, предназначенную для сельскохозяйственной деятельности.

Местные власти заключили с подрядной организацией договор о сносе домов, а подрядчик в свою очередь заключил договор с предпринимателем, который вывозил и "утилизировал" отходы.

В сентябре депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник сообщила на своей странице в соцсети, что на снос и вывоз ветхих и аварийных домов Пряжинский район получил из бюджета республики более 12 млн рублей.

Нарушителя привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 50 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу.

©Столица на Онего

"Там была целая схема: снос производила одна организация, потом эта организация заключала договор с индивидуальным предпринимателем, а тот, являясь собственником земельного участка, вырывал котлован и начинал закапывать отходы на своем поле. Это система отхода от крупных штрафов", – отметила во время пресс-конференции 25 февраля Любовь Иевлева, заместитель руководителя Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Россельхознадзор подготовит претензию в адрес арендатора, после чего ему предстоит либо привести землю в порядок/рекультивировать, либо возместить ущерб.

Также в прошлом году были зафиксированы другие нарушения. Одно из сельхозпредприятий сливало навоз на угодье, чем нанесло вред почве. А другая организация занималась сбросом промышленных отходов.

Напомним, в Чалне четыре женщины с маленькими детьми живут в аварийном доме, который держится на монтажной пене.

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