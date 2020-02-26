Бизнесмены, захватившие лесное озеро в Карелии, хозяйничают в нацпарке "Ладожские шхеры"

Лесной участок вблизи озера Леппясенлампи в Сортавальском муниципальном районе, где предприниматели выращивают форель и угрожают расправой рыбакам и туристам, располагается в границах национального парка "Ладожские шхеры".

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии не подписывало договор на водопользование по лесному озеру Леппясенлампи, которое стало водоемом раздора в Сортавальском районе. Разрешение на строительство дороги по землям лесного фонда от трассы к ламбушке, находящейся в 100 метрах от Дома композиторов, ведомство также никому не выдавало. Об этом в Минприроды республики сообщили "Столице на Онего".

"Лесной участок близи озера Леппясенлампи в Сортавальском муниципальном районе располагается в границах национального парка "Ладожские шхеры", созданного постановлением правительства РФ в декабре 2017 года. Национальный парк "Ладожские шхеры" отнесен к ведению Минприроды России. У Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия отсутствуют полномочия по распоряжению землями лесного фонда на территории созданного национального парка", - говорится в ответе министерства на запрос нашего издания.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии РФ недавно утвердило положение о национальном парке "Ладожские шхеры" в Карелии. Как отмечается в положении, на территории парка запрещена любая деятельность, которая способна нанести ущерб его природным комплексам, объектам растительного и животного мира и культурно-историческим памятникам. В частности, под запрет попали добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, промышленное рыбоводство, строительство магистральных дорог, трубопроводов и линий электропередачи, а также спортивная и любительская охота.

Ранее в Минсельхозе республики сообщили, что на озере Леппясенлампи сформированные рыбоводные участки отсутствуют. Инспекторы Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводят проверку предпринимателей, выпустивших форель в ламбу.

Напомним, предприниматели выпустили форель в водоем, находящийся в 100 метрах от Дома композиторов, и теперь охраняют его от местных рыбаков и туристов. Они угрожают местным рыбакам пистолетом, ножом и мачете. В полицию поступило два обращения от пострадавших. По ним проводится проверка.

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