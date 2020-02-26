890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бизнесмены, захватившие лесное озеро в Карелии, хозяйничают в нацпарке "Ладожские шхеры" 1
Сегодня 15:07
Внучка Боярского высказалась об уменьшении груди 1
26.02.2020 21:30
Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии 34
Сегодня 10:00
Пьяная езда в Петрозаводске едва не обернулась трагедией для водителя (ФОТО) 4
Сегодня 10:07
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 1
Сегодня 13:14

Бизнесмены, захватившие лесное озеро в Карелии, хозяйничают в нацпарке "Ладожские шхеры"

Новости. Общество
15:07, 27 Февраля 2020
фото: © Марина Братышева
Загрузка...

Лесной участок вблизи озера Леппясенлампи в Сортавальском муниципальном районе, где предприниматели выращивают форель и угрожают расправой рыбакам и туристам, располагается в границах национального парка "Ладожские шхеры".

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии не подписывало договор на водопользование по лесному озеру Леппясенлампи, которое стало водоемом раздора в Сортавальском районе. Разрешение на строительство дороги по землям лесного фонда от трассы к ламбушке, находящейся в 100 метрах от Дома композиторов, ведомство также никому не выдавало. Об этом в Минприроды республики сообщили "Столице на Онего".

"Лесной участок близи озера Леппясенлампи в Сортавальском муниципальном районе располагается в границах национального парка "Ладожские шхеры", созданного постановлением правительства РФ в декабре 2017 года. Национальный парк "Ладожские шхеры" отнесен к ведению Минприроды России. У Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия отсутствуют полномочия по распоряжению землями лесного фонда на территории созданного национального парка", - говорится в ответе министерства на запрос нашего издания.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии РФ недавно утвердило положение о национальном парке "Ладожские шхеры" в Карелии. Как отмечается в положении, на территории парка запрещена любая деятельность, которая способна нанести ущерб его природным комплексам, объектам растительного и животного мира и культурно-историческим памятникам. В частности, под запрет попали добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, промышленное рыбоводство, строительство магистральных дорог, трубопроводов и линий электропередачи, а также спортивная и любительская охота. 

Ранее в Минсельхозе республики сообщили, что на озере Леппясенлампи сформированные рыбоводные участки отсутствуют. Инспекторы Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводят проверку предпринимателей, выпустивших форель в ламбу.

Напомним, предприниматели выпустили форель в водоем, находящийся в 100 метрах от Дома композиторов, и теперь охраняют его от местных рыбаков и туристов. Они угрожают местным рыбакам пистолетом, ножом и мачете. В полицию поступило два обращения от пострадавших. По ним проводится проверка.

Как захватили лесное озеро в Карелии, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-27 15:19:06
Не успели страсти по "Каменному бору" утихнуть, как новое безобразие вскрыто и опять виновных нет! Тогда сажайте захватчиков лесного озера! Не поверю, что всё это сделано без ведома чиновников от власти! Так бы нагло себя "рыбозаводчики" не вели!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась

Аналитика

Сегодня 13:14
Капитал
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 1
Работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.
"Я был пристегнут к кровати" 8
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 4
22.02.2020 17:19
Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского 11
21.02.2020 15:28
Борьба с немым убийцей
21.02.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:35
Без политики
Стильная одежда из Италии и Германии
В мире всё меняется – мода не стоит на месте. Она предлагает новые эксперименты, удивительные комбинации и варианты вечной классики.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
Жизнь перевернулась 2
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": о современных студенческих отрядах – гость программы руководитель регионального штаба "РСО" Вера Билькова
Сегодня 14:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»