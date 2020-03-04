Бизнесу предложат субсидии на подготовку лыжных трасс в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о расширении перечня сфер малого и среднего бизнеса, которые могут претендовать на государственную поддержку.

Согласно документу, предлагается распространить меры поддержки на приобретение снегоуплотнительных машин и систем искусственного оснежения.

С этой целью планируется выделение из бюджета субсидий на компенсацию части затрат предпринимателей, которые приобретают такую технику. О расходах бюджета на эти цели читайте в интернет-газете "Вести Карелии".