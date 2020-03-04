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Бизнесу предложат субсидии на подготовку лыжных трасс в Карелии

Новости. Общество
14:51, 05 Марта 2020
фото: pixabay
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о расширении перечня сфер малого и среднего бизнеса, которые могут претендовать на государственную поддержку.

Согласно документу, предлагается распространить меры поддержки на приобретение снегоуплотнительных машин и систем искусственного оснежения.

С этой целью планируется выделение из бюджета субсидий на компенсацию части затрат предпринимателей, которые приобретают такую технику.

О расходах бюджета на эти цели читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-05 15:55:49
Ну надо же как-то при малоснежной зиме всякие придуманные мэрией "любимые горожанами" праздники проводить, а то можно и без привычных бабок остаться.
Гость
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