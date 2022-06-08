«Бизон» и «Гаур» остановят в четверг движение в Карелию

Движение по трассе «Кола» 23 июня будет приостановлено из-за разводки моста через Свирь.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск– Печенга–граница с Королевством Норвегия) 23 июня 2022 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автотранспорта.

«В период с 10.50 до 12.50 для прохода вниз по реке состава „Гаур“ + „ВЭШ 12009“, „ВЭШ 12010“ и состава „Бизон“ + „ВЭШ 12011“, „ВЭШ 12012“ с максимальным высотным габаритом 18 метров, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Управление дороги просит учесть данную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, в течении трех дней будет ограничено движение по трассе «Кола» в Беломорском районе Карелии из-за ремонта моста.