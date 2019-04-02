Бюджетникам Карелии повысят зарплату

Правительство Карелии внесло изменения в целевые показатели оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2019 году, сообщается на сайте Минфина.

"Увеличение заработной платы коснется педагогов, работников культуры, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников, трудящихся в государственных и муниципальных учреждениях республики", - говорится в сообщении.

Органам власти и органам местного самоуправления необходимо обеспечить достижение новых целевых показателей оплаты труда в подведомственных учреждениях по итогам 2019 года.

Изменение показателей связано с увеличением министерством экономического развития и промышленности РК прогнозного размера средней заработной платы по экономике региона в текущем году с 34 650 до 35 500 рублей.

Средства на увеличение оплаты труда работников предусмотрены в бюджете республики и будут дополнительно доведены до государственных и муниципальных учреждений.