Бюджетные деньги, выделенные на детский технопарк в Петрозаводске, придется возвращать через суд

Госзаказчик предъявил финансовые претензии к строительной компании, которая ремонтировала помещения под детский технопарк «Кванториум Сампо», но не завершила работы и не вернула бюджетные деньги.

Это следует из решения Карельского УФАС по жалобе государственного учреждения "Ресурсный центр развития дополнительного образования" на ООО "Скрепка". Между ними был заключен госконтракт на выполнение второго этапа работ по ремонту помещений, где размещается детский технопарк "Кванториум Сампо".

В августе фирма прекратила работы на объекте, в результате чего, были сорваны сроки начала учебного года в технопарке. "Ввиду того, что Подрядчик прекратил выполнение работ после 20.08.2019, и связь с ним установить не удается, Заказчик намерен обратиться в суд с исковым заявлением о возврате денежных средств и взыскании неустойки в виде пеней и штрафов", - сказано в материалах дела. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".