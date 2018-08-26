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Новости. Общество
15:32, 26 Августа 2018

Бюджетный перевозчик Ryanair сделал платной крупную ручную кладь

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Ирландский лоукостер Ryanair вводит новые ограничения на объем и вес багажа.

С 1 ноября вместо двух пассажиры с базовым (самым дешевым) билетом смогут взять на борт лишь одну ручную кладь размером 40x20x25 см. Тем, кто путешествует с вещами, придется доплатить от 6 евро, пишет "Фонткака.Fi", ссылаясь на информацию на сайте перевозчика.

По-прежнему бесплатная возможность провоза двух единиц ручной клади будет у тех, кто воспользовался услугой приоритетной посадки (Priority Boarding), которая стоит 6 евро. Например, они смогут взять в салон самолета небольшой чемодан до 10 кг и одну маленькую сумку.

Остальным же за вторую ручную кладь весом до 10 кг придется доплатить 8 евро при заказе или 10 евро — после. Она отправится в багажное отделение. Провоз багажа до 20 кг обойдется в 25 евро (во время бронирования).

Новая политика начнет действовать на полеты с 1 ноября. Те, кто забронировал билеты до 1 сентября (чтобы лететь после 1 ноября), могут добавить Priority Boarding за 8 евро или ручную кладь до 10 кг за 10 евро либо отменить бронь.

Такое решение в компании объяснили тем, что наличие второй разрешённой ручной клади задерживало посадку пассажиров.
Отметим, в Финляндии Ryanair летает из Лаппеенранты в Афины и Милан (однако сезон закончится до 1 ноября), а из Тампере — в Бремен и Будапешт, напоминает "Фонткака.Fi".

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