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Благодаря новой остановке в Петрозаводске изменится схема движения

Новости. Общество
15:45, 15 Октября 2022
фото: Надежда Дрейзис / ВК

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На улице Петрова появится инфраструктура для водителей, а на Кемской запретят стоянку автомобилей.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о выездном совещании с участием представителей мэрии, депутатов и жителей Ключевой, посвященной проблеме новой конечной остановки на улице Петрова.

По словам местных жителей, маршрутные автобусы часто не доезжают до остановки, высаживая всех пассажиров на прежней конечной на улице Судостроительная.

«В начале ноября на конечной остановке организуют инфраструктуру для водителей. Планируется, что здесь появится павильон с кофе и выпечкой, обсудили установку бытового помещения для отдыха. Но и до этого времени автобусы должны доезжать до улицы Петрова. Инициативные граждане создают группу, которая напрямую будет сообщать перевозчикам о нарушениях», — рассказала Надежда Дрейзис.

Кроме того, спикер Петросовета обратила внимание на скорый запрет на стоянку автомобилей по улице Кемская. По словам Надежды Дрейзис, это будет необходимо для безопасного движения пассажирского транспорта до конечной остановки и очистки дороги зимой.

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