Благодаря прокуратуре в поселке на севере Карелии появился тротуар по ГОСТу

В поселке Муезерского района после вмешательства надзорных органов отремонтировали тротуар, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района провела проверку по обращению жительницы поселка Муезерский, полученному на личном приеме первым заместителем прокурора республики Алексеем Афанасьевым.

Выявлено, что в нарушение установленных требований участок тротуара вблизи дома №37 по ул. Октябрьская в поселке Муезерский находится в ненадлежащем состоянии, частично разрушен, что влияет как на безопасность дорожного движения, так и на уровень благоустройства поселка в целом.

Прокуратур района внесла представление в адрес администрации городского поселения. В результате требования прокурора удовлетворены в полном объеме: тротуар приведен в соответствие с требованиями ГОСТа, работник администрации поселения, допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.