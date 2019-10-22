Благотворительный спектакль в помощь больному ребенку покажут в Петрозаводске

Все заработанные от показа спектакля средства труппа перечислит на лечение трехлетнего петрозаводчанина Владика Макарьева.

В субботу, 26 октября, в Городском доме культуры на пл. Кирова, 1 пройдет благотворительная акция: содружество "Камерный театральный формат А4" покажет спектакль "Грустная комедия". Весь сбор от представления будет направлен в помощь трехлетнему петрозаводчанину Владику Макарьеву, который борется с тяжёлым недугом.

Премьера постановки по пьесе американского драматурга Нила Саймона "Комики" ("Солнечные мальчики") состоялась в конце марта при полном аншлаге. Спектакль поставил режиссер Городского дома культуры Артем Сергеев. В ролях: Вадим Поздняков, Виталий Герасимов, Ольга Лобская, Анна Овсянникова.

Начало спектакля 26 октября в 16 часов. Стоимость билета – 200 рублей.