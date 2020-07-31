890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура Карелии организовала проверку частного пансионата, где скончались два постояльца с COVID-19 4
31.07.2020 16:52
На следующей неделе трассу "Кола" на время перекроют
31.07.2020 18:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА
31.07.2020 21:00
Предприятие в Карелии оставило 70 человек без зарплаты 1
31.07.2020 16:26
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО) 12
31.07.2020 13:25
Приставы Карелии вынудили петербуржца погасить долг, запретив ему продавать технику
31.07.2020 17:40

Благоустроенные в прошлом году объекты в Петрозаводске приходится ремонтировать заново (ФОТО)

Новости. Общество
10:24, 01 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Подрядчики исправляют дефекты на объектах, благоустроенных в столице Карелии в 2019 году.

Специалисты городского комитета ЖКХ накануне обследовали общественные территории, благоустроенные в прошлом году. Как сообщили в мэрии, подрядчикам были выставлены претензии. Компании уже приступили к устранению замечаний. Все работы выполняются в рамках гарантийных обязательств. 



 Накануне специалисты выезжали с проверкой на аллею Отцов возле городской поликлиники № 4 в районе Ключевая. Там ООО "СМС" устранило часть замечаний. На месте отрегулировали бордюрные камни и отремонтировали большой лестничный спуск, ведущий к медучреждению. В то же время подрядчик не исправил дефекты облицовки тротуарной плиткой ещё двух лестниц. По этому факту будет направлена повторная претензия и наложен штраф. Кроме того, сотрудники  ООО "СМС" отремонтировали входную зону и дренажную систему, а также покрасили оборудование в парке Беличий Остров.

Несколько замечаний устранили ещё на одной территории, благоустроенной в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" – на Берёзовой аллее. Там ООО "Тор"» покрасило ограждения, а ООО "КарелСтройУправление" – фонтан. Сотрудники последнего также устранили дефекты установки скамеек и урн.



 Исправляют замечания и на объектах, обновлённых в прошлом году в рамках подготовки к 100-летию республики. ООО "Онего-Строй" выполнило дополнительную засыпку швов облицовочных плит на Советской площади. ООО "СМС" устраняет дефекты на асфальтобетонном покрытии у мемориального комплекса "Вечный огонь".  На участке собирается дождевая вода, образуются лужи. Здесь же подрядчик уже отремонтировал газоны и устранил нарушения при мощении плитки из габбро-диабаза.



 Специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки и качество выполнения гарантийных обязательств. Претензионная работа будет продолжена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
25.07.2020, 10:14
Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
25.07.2020, 17:08
Мотоциклист разбился в селе Карелии

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 4
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2020 21:46
Частная жизнь
Кому нужен Богдан
Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 11:50
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»