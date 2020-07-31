Благоустроенные в прошлом году объекты в Петрозаводске приходится ремонтировать заново (ФОТО)

Подрядчики исправляют дефекты на объектах, благоустроенных в столице Карелии в 2019 году.

Специалисты городского комитета ЖКХ накануне обследовали общественные территории, благоустроенные в прошлом году. Как сообщили в мэрии, подрядчикам были выставлены претензии. Компании уже приступили к устранению замечаний. Все работы выполняются в рамках гарантийных обязательств.





Накануне специалисты выезжали с проверкой на аллею Отцов возле городской поликлиники № 4 в районе Ключевая. Там ООО "СМС" устранило часть замечаний. На месте отрегулировали бордюрные камни и отремонтировали большой лестничный спуск, ведущий к медучреждению. В то же время подрядчик не исправил дефекты облицовки тротуарной плиткой ещё двух лестниц. По этому факту будет направлена повторная претензия и наложен штраф. Кроме того, сотрудники ООО "СМС" отремонтировали входную зону и дренажную систему, а также покрасили оборудование в парке Беличий Остров.

Несколько замечаний устранили ещё на одной территории, благоустроенной в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" – на Берёзовой аллее. Там ООО "Тор"» покрасило ограждения, а ООО "КарелСтройУправление" – фонтан. Сотрудники последнего также устранили дефекты установки скамеек и урн.





Исправляют замечания и на объектах, обновлённых в прошлом году в рамках подготовки к 100-летию республики. ООО "Онего-Строй" выполнило дополнительную засыпку швов облицовочных плит на Советской площади. ООО "СМС" устраняет дефекты на асфальтобетонном покрытии у мемориального комплекса "Вечный огонь". На участке собирается дождевая вода, образуются лужи. Здесь же подрядчик уже отремонтировал газоны и устранил нарушения при мощении плитки из габбро-диабаза.





Специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки и качество выполнения гарантийных обязательств. Претензионная работа будет продолжена.