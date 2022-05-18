Благоустройство 5 территорий Петрозаводска обойдется бюджету в 10,5 млн рублей

Власти Петрозаводска планируют выделить 10,5 млн рублей на благоустройство 5 территорий города, выбранных с учетом предложений жителей.

Эта сумма и список территорий указаны в проекте решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет на 2022 год.

Средства предусмотрены на создание рекреационно-спортивной зоны «Каменный Бор» и благоустройство аллеи на ул. Генерала Фролова в районе школы № 2, а также создание нескольких спортивных площадок.

Например, планируется установка спортивных объектов на территории лицея № 13, обустройство спортплощадки у школы № 11, установка тренажеров и строительство спортивного мини-городка у школы № 36.