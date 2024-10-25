Благоустройство Иссерсоновского сквера и Источника в Петрозаводске вошло в активную фазу

Работы должны быть закончены к концу текущего года.

Как сообщила в своем личом профиле Инна Колыхматова, благоустройство скверов Источник и Иссерсоновского продолжается. Подрядчик — ООО «Свой дом» — укрепляет берега Неглинки, мостит пешеходные дорожки и небольшие лестничные спуски карельским розовым гранитом из месторождения Калгуваара, выполняет работы по устройству освещения. Уже завершается посадка деревьев и кустов.

«Как я рассказывала, работы проводятся на федеральные деньги по государственной программе „Развитие туризма“. Недавно по этой же программе Петрозаводск получил дополнительные средства. Часть из них мы потратим на благоустройство территории, которая находится неподалеку от сквера Источник — в районе Неглинской аллеи.



Горожане не раз сообщали, что помост вокруг пруда с утками пришел в негодность. Подрядчик обновит его, заменив старый настил на террасную композитную доску. Это современный материал, который устойчив к воздействию окружающей среды. А еще подрядная организация в этом месте приведет в порядок берег Неглинки, выровняет основание под газон, замостит пешеходные дорожки, отремонтирует ограждения. Срок выполнения этих работ — до конца года», — написала градоначальница.



Вторая часть выделенных дополнительно денег по плану будет израсходована на ремонт пешеходного моста в районе Якорного парка.