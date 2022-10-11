Благоустройство парка радиозавода в Петрозаводске закончат под Новый год

Глава столицы Карелии прокомментировал затянувшиеся работы по благоустройству парка на Перевалке.

Жители столицы Карелии обеспокоены тем, что благоустройство парка радиозавода проводится в морозы. Здесь подрядчик «Стройтрест № 6» должен установить фонари и сделать пешеходные дорожки. Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, почему работы проводятся под снегом.

«Дело в том, что деньги на обустройство освещения в парке поступили в городской бюджет только в июле. Контракт был заключен поздно. Да, производить работы зимой — не очень хорошо, но это лучше, чем вообще ничего не делать. Срок выполнения — до 25 декабря. Нарушенное благоустройство подрядчик должен восстановить», — пишет мэр города на своей странице в соцсети.