Бледанс обиделась на Хабенского, отказавшегося фотографироваться с ее "особенным" сыном

Актриса Эвелина Бледанс пожаловалась в Instagram на артиста Константина Хабенского за то, что тот не захотел сделать совместную фотографию с ее сыном, которому диагностировали синдром Дауна.

Как пишет Lenta, пост Бледанс позже был удален, однако его скрин опубликовал портал dni.ru.

"Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Семиком получили категорический отказ. Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле, и я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички)", — написала Бледанс.

Актриса отметила, что не раз поддерживала фонд Хабенского и понимает, что для артиста важно личное пространство. "Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться — нет!" — подчеркнула она.

Бледанс добавила, что после публикации этого сообщения уже никогда не сфотографируется вместе с Хабенским.

Несмотря на то, что пост позже был удален, подписчики Бледанс устроили дискуссию по поводу произошедшего в комментариях к другим фотографиям актрисы.

"Пусть пихает его куда хочет, хоть в балет, хоть в шкаф в прихожей, а совать его чужому человеку, приставать со своим "сделай фото" не имеет никакого права! А вот Константин мог! И отказал", — написала пользователь tori.2696. Некоторые же подписчики раскритиковали Хабенского, назвав его высокомерным.