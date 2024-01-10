Ближайшей ночью снег будут убирать в крупнейших районах Петрозаводска

Уборка снега в ночь с четверга на пятницу ждет жителей Древлянки и Кукковки.
В ночь с четверга на пятницу, 12 января, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на нечетной стороне улицы Ровио, нечетной стороне улицы Древлянка, на бульваре Интернационалистов возле дома № 22 и втором внутриквартальном проезде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку и остановку, причем как постоянные,так и временные.
На вышеперечисленных улицах ночью будет запрещена стоянка транспорта. Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы.
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