Ближайшей ночью снег будут убирать в крупнейших районах Петрозаводска

Уборка снега в ночь с четверга на пятницу ждет жителей Древлянки и Кукковки.

В ночь с четверга на пятницу, 12 января, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на нечетной стороне улицы Ровио, нечетной стороне улицы Древлянка, на бульваре Интернационалистов возле дома № 22 и втором внутриквартальном проезде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку и остановку, причем как постоянные,так и временные.

На вышеперечисленных улицах ночью будет запрещена стоянка транспорта. Автомобили, мешающие уборке снега, будут эвакуированы.