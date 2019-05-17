Ближе к ночи в Петрозаводске горели две иномарки

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Пожар перекинулся с одного автомобиля на другой на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В четверг, 16 мая, в 23.42 на ул. Московская,17 произошел пожар в автомобиле Peugeot.
В результате сгорел моторный отсек на площади 3 кв м. Огонь перебросился на рядом стоящий Volkswagen Tiguan. Передняя левая фара и бампер были повреждены.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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