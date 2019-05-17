Ближе к ночи в Петрозаводске горели две иномарки

Пожар перекинулся с одного автомобиля на другой на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг, 16 мая, в 23.42 на ул. Московская,17 произошел пожар в автомобиле Peugeot.

В результате сгорел моторный отсек на площади 3 кв м. Огонь перебросился на рядом стоящий Volkswagen Tiguan. Передняя левая фара и бампер были повреждены.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.