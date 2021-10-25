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Блогеры и начинающие журналисты соберутся на форуме в Петрозаводске

Новости. Общество
15:04, 25 Октября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В Петрозаводске пройдёт форум блогеров, начинающих журналистов и фотографов.

30 октября в 14.00 в молодёжном центре «Смена» на улице Максима Горького, 10 в Петрозаводске состоится форум блогеров, начинающих журналистов и фотографов «Mediaday».  Целью форума является привлечение внимания к развитию медиа в Карелии. Об этом информирует пресс-центр мэрии какрельской столицы.

Организаторы называют целевой аудиторией форума молодежь Карелии в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие проводится для всех, кто интересуется темой «медиа», пробует себя в качестве блогера, журналиста, фотографа. Эксперты из Петрозаводска и Москвы проведут свои мастер-классы в течение дня параллельно в несколько потоков. В конце мероприятия планируется выступление эксперта федерального уровня. Участие в форуме бесплатное.

Ранее сообщалось, как путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками.

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Комментарии

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David.
2021-10-25 15:18:02
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