Блогеры и начинающие журналисты соберутся на форуме в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдёт форум блогеров, начинающих журналистов и фотографов.

30 октября в 14.00 в молодёжном центре «Смена» на улице Максима Горького, 10 в Петрозаводске состоится форум блогеров, начинающих журналистов и фотографов «Mediaday». Целью форума является привлечение внимания к развитию медиа в Карелии. Об этом информирует пресс-центр мэрии какрельской столицы.

Организаторы называют целевой аудиторией форума молодежь Карелии в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие проводится для всех, кто интересуется темой «медиа», пробует себя в качестве блогера, журналиста, фотографа. Эксперты из Петрозаводска и Москвы проведут свои мастер-классы в течение дня параллельно в несколько потоков. В конце мероприятия планируется выступление эксперта федерального уровня. Участие в форуме бесплатное.

Ранее сообщалось, как путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками.