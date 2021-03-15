Блокировать банковские счета граждан хотят без суда

Законопроект об усилении контроля за "подозрительными операциями" клиентов банков приведет к их превращению в часть карательной системы, считает Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Как сообщает РБК, об этом говорится в отзыве на законопроект, который подготовил НСФР. Организация обединяет большинство крупнейших банков России.

Замглавы совета Александр Наумов предупредил, что внесенные изменения выглядят косметическими, а в целом требования властей остались прежними. Главным риском он назвал желание сделать банки "частью пенитенциарной системы". По его словам, от банков по сути требуется наказывать клиентов, в том числе блокировать счета или забирать деньги в пользу бюджета без судебного решения. Такой подход, указал Наумов, нарушает конституционные права граждан и право организаций на свободное распоряжение имуществом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".