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Новости. Общество
07:15, 02 Апреля 2019
фото: УФССП по Карелии

BMW и Cadillac экс-главы Карелии выставлены на продажу

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Территориальное управление федерального агентства госимущества выставило на продажу два автомобиля, принадлежавших ранее экс-главе Карелии, бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову.

Объявление о торгах размешено на сайте судебных приставов Карелии.

В частности, в информации об аукционах указывается, что продается Cadillac Escalade EXT 2012 года выпуска черного цвета. Стоимость 1 миллион 687 тысяч рублей.

Кроме того, среди лотов на продажу выставлен BMW 530D Gran Turismo бронзового цвета 2014 года выпуска. Цена – 2 миллиона 83 тысячи рублей.

Оба автомобиля в данный момент находятся на стоянке в Томицах.

В июне 2018 года в службу судебных приставов поступил исполнительный документ из Петрозаводского городского суда о взыскании с Андрея Нелидова штрафа, назначенного в качестве наказания за уголовное преступление, в размере 27,5 млн рублей. У осужденного были изъяты автомобили премиум-класса и драгоценности.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

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