Боднарчук настаивает на дополнительном финансировании благоустройства Петрозаводска

Спикер горсовета Геннадий Боднарчук считает, что своей активностью петрозаводчане доказали необходимость дальнейшей работы по программе "Комфортная городская среда".

В Петрозаводске прошел республиканский дискуссионный форум "Единой России". В качестве регионального координатора партийного проекта "Городская среда" участие в нем принял Геннадий Боднарчук.

Председатель Петросовета выступил с докладом об итогах реализации проекта в республике в 2017 году и о перспективах его развития. Он напомнил, что в прошлом году в Карелии было обустроено 163 двора и 50 общественных пространств.

Отдельно Боднарчук отметил активность жителей республики, принявших участие в голосовании по программе "Комфортная городская среда". 18 марта в Карелии свои голоса тому или иному проекту благоустройства отдали более 100 тысяч человек, причем более половины из них - петрозаводчане (57 тысяч человек).

Тем самым, считает спикер Петросовета, жители карельской столицы доказали свою вовлеченность в федеральную программу и желание ее дальнейшего развития в Петрозаводске. О том же говорит и активность петрозаводчан на стадии подготовки проектов: в администрацию города в 2018 году было подано 62 заявки на благоустройство общественных территорий.

В то же время из 130 миллионов рублей, полученных Карелией по программе "Комфортная городская среда", Петрозаводску досталось лишь немногим более 38 миллионов (учитывая все источники финансирования). Для сравнения, в прошлом году карельская столица на благоустройство дворов и публичных мест получила около 100 миллионов рублей.

"В Петрозаводске проживает практически половина всех жителей республики. Они имеют право рассчитывать на честное и непредвзятое отношение к себе и своему городу. Кроме того, через два года Карелия будет отмечать свой 100-летний юбилей. Основные торжества пройдут именно в нашем городе. К нам приедет немало гостей. Неужели мы не должны в полной мере воспользоваться всеми имеющимися у нас возможностями для того, чтобы привести наш город в надлежащий его статусу вид? Когда еще этим заниматься, если не теперь?" - обратился Боднарчук.

Спикер Петросовета предложил коллегам обратить внимание на необходимость выделения дополнительных средств для благоустройства Петрозаводска.

Напомним, в 2017 году по программе "Комфортная городская среда" в Петрозаводске было благоустроено около 80 дворов и две общественные территории - парк "Ямка" и нижняя часть проспекта Ленина. В нынешнем году благоустройство также коснется десятков дворов. Кроме того, будут обустроены три общественные территории, получившие наибольшее число голосов 18 марта: лыжная трасса "Фонтаны", парк имени 50-летия Пионерской органиции и Аллея дружбы на Ключевой. На рализацию трех проектов Петрозаводску из федерального бюджета выделено меньше десяти миллионов рублей.