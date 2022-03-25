Боднарчук обвинил в «правовом нигилизме» организаторов проверок доходов его семьи

Как защита Геннадия Боднарчука доказывала суду, что в высоких доходах семьи бывшего спикера Петросвета нет ничего криминального.

Геннадий Боднарчук считает, что проверки состояния его имущества и доходов были проведены с нарушениями. В процедуре, которую выполняли контролеры из администрации губернатора Карелии, Боднарчук увидел «правовой нигилизм». Ранее бывший парламентарий утверждал, что он не был обязан отчитываться за доходы своей гражданской супруги, с которой не был официально зарегистрирован брак. Кроме того, Боднарчук указывал на то, что при анализе его имущественного положения не были учтены прежние накопления.

«В данном случае я кроме правового нигилизма со стороны проверяющих (ничего — ред.) не вижу. Потому что фактически вместо того, чтобы фиксировать документальное соответствие доходов, расходов и законное имущество перечислять, искать — как это принято в отношении депутатов — в основу проверки легли материалы уголовного дела, которое рассматривается в суде, и по которому не даны пояснения. В частности, по крайнее мере, два показания свидетелей, которые также на момент проверки были не допрошены в суде. И, соответственно, я полностью ставлю под сомнение выводы проверки, проведенной управлением главы республики. И прошу, естественно, удовлетворить мой иск именно по отмене такого рода выводов», — заявил бывший председатель Петросовета.

Подробности — в репортаже «Столицы на Онего» из зала суда.