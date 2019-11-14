Богомолов рассказал о свадебном стриптизе Собчак

Режиссер дал понять, что стриптиз в исполнении телезвезды и его не оставил равнодушным.

Бывшая ведущая "Дома-2" вышла замуж 13 сентября. Свадьба вызвала бурную реакцию публики. Собчак удивила поездкой на катафалке в ЗАГС и последующим венчанием в храме. Ажиотаж вызвал и откровенный танец невесты, которая разделась перед гостями до белья, пишет Cosmopolitan.

Богомолов эмоционально признался, какие чувства вызывает в нем эпатажная блондинка.

"Я счастлив быть с человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты ever. Красивая, умная, настоящая – всегда вызывает приступ ненависти у ханжей. Потому что любит искренне, живет искренне и свободна", – резюмировал режиссер.

Свадебный стриптиз оставил неизгладимое впечатление на родителей жениха. Те покинули банкет после вульгарного танца невесты.