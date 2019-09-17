Бойцы Росгвардии спасли жителя Олонца от пьяного соседа

В Олонце задержан нарушитель общественного порядка, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Поздним вечером 15 сентября на пульт Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из частного дома. Хозяин вызвал сотрудников, поскольку пьяный сосед старался затеять скандал и на просьбы идти домой не реагировал.

При задержании было отмечено, что налицо явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин изъяснялся невнятно, но угрозы физической расправы с соседом были понятны.

Нарушитель порядка передан полицейским для дальнейшего разбирательства.