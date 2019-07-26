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Новости. Криминал
16:46, 26 Июля 2019
фото: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Бойцы Росгвардии задержали 50-летнюю петрозаводчанку, пытавшуюся вынести продукты из магазина

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В Петрозаводске 50-летняя женщина дважды отоварилась в магазине бесплатно и попала в руки сотрудников правопорядка, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 25 июня около четырех часов дня сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из одного сетевого гипермаркета. Для установления причины срабатывания сигнализации к охраняемому объекту был направлен ближайший наряд группы задержания петрозаводского батальона вневедомственной охраны.

К прибывшим на место росгвардейцам обратились работники охраны торгового заведения и рассказали, как одна гражданка набрала товаров на общую сумму более 1600 рублей и, не расплатившись, прошла мимо кассы.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 50-летняя петрозаводчанка.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что представительница прекрасного пола уже приходила в этот сетевой гипермаркет двумя часами ранее и точно так же проигнорировала законный порядок приобретения товаров – совершила хищение на сумму более 1300 рублей.

Петрозаводчка задержана и передана сотрудникам органов внутренних дел – для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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