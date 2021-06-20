Более 100 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За прошедшие сутки в республике выявлен 101 заболевший коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило более 48 тысяч человек, сообщает Минздрав Карелии.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 602 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 101 человека. Из них заболевших — 99 человек, средней тяжести — 36 человек, тяжелых — 1.