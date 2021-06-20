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Более 100 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:30, 21 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

За прошедшие сутки в республике выявлен 101 заболевший коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило более 48 тысяч человек, сообщает Минздрав Карелии.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 602 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 101 человека. Из них заболевших — 99 человек, средней тяжести — 36 человек, тяжелых — 1.

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Комментарии

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кир
2021-06-21 11:28:11
Спасет только принудительная вакцинация, - сказал практикующий кот. Либерасты уже в истерике и требуют снять мэра Москвы.
Leopol'd
2021-06-21 11:26:39
700 партийных вирусоносителей разъехались по стране. Ждем всплеска и новых ограничений. ))
Изя
2021-06-21 09:56:20
Доходились ходоки с палками . добегались в Забегах , домаршировались на парадах , допраздновались . дообнулялись . Это ещё про вн.пневмонию не пишут . Жуть , что из страны сделали пиндосы ))) :)
юнипер95
2021-06-21 09:44:39
Где Голикова и Попова? Довели медицину, пацриотки
Гость
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