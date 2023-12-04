Наур Гокинаев из зоны СВО поблагодарил каждого, кто помогает.

Как в личном профиле сообщил глава Карелии, более 100 тонн гуманитарного груза с момента начала СВО отправил на передовую карельский Народный фронт. «А сколько еще машин ушло из районов республики, от предприятий и просто неравнодушных людей», — добавил Артур Парфенчиков.



Губернатор отметил, что земляк Наур Гокинаев из зоны СВО поблагодарил каждого, кто помогает и поделился видеороликом.