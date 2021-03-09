Более 120 тысяч пачек сигарет изъято из незаконного оборота в Карелии

Факты противоправной деятельности выявлены на территории Петрозаводска, Олонецкого, Сегежского и Пряжинского районов республики, сообщили в МВД Карелии.

В 2020 году в Карелии сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

По результатам этой деятельности в том числе возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято свыше 120 тысяч пачек сигарет различных производителей на общую сумму не менее 6 миллионов рублей. Факты противоправной деятельности выявлены на территории Петрозаводска, Олонецкого, Сегежского и Пряжинского районов республики.

Помимо этого, в декабре минувшего года зарегистрирован факт сбыта табачной продукции без специальных (акцизных) марок. В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята табачная продукция различных марок в количестве 211 пачек. Материалы по выявленному административному правонарушению переданы в органы Роспотребнадзора Республики Карелия.