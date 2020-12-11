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Более 1300 школьников Карелии отправили на карантин по коронавирусу

Новости. Общество
09:45, 12 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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За минувшую неделю в школах Карелии на карантин по коронавирусу выведены 72 класса и 1332 детей, сообщили в Оперативном штабе.

За минувшую неделю в школах на карантин по коронавирусу выведены 72 класса и 1332 детей, по ОРВИ - 15 классов и 254 ребенка, сообщили в Оперативном штабе.

Пуйккольская средняя школа и школа №7 поселка Хелюля полностью закрыты на карантин по коронавирусу.

Также вышли на карантин и детские сады: 6 групп и 117 детей - по коронавирусу, 9 групп и 223 малыша - по ОРВИ.

Напомним, что по распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, школьники отправлены на каникулы или переведены на дистанционное обучение. При благоприятной эпидобстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек сохраняется возможность очного обучения. 

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