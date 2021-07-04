Большой ремонт начался в центре Питкяранты

Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик проверил ход работ по благоустройству Питкяранты.

В Питкяранте при взаимодействии с градообразующим предприятием ООО «РК – Гранд» активно ведутся работы по дорожному строительству, благоустройству территорий, приуроченные к 100-летию целлюлозного завода.





В ходе рабочей поездки в Питкярантский район Александр Чепик ознакомился с ходом работ на объектах благоустройства Питкяранты. Более 90 млн рублей выделено из Дорожного фонда республики на ремонт четырех автодорог, в том числе подъезда к ООО «РК – Гранд», одного из социально и экономически значимых дорожных объектов. Жители города испытывали неудобства от движения транспорта по неблагоустроенной дороге. На сегодняшний день практически завершено обустройство дорожного полотна на ул. Ладожская. Там выполнены работы на 24 млн рублей. Обновленный участок Ладожской почти готов к открытию. Также в рамках проекта будут заасфальтированы участки ул. Привокзальная и Садовая.





Украшением города должен стать проект «Город Питкяранта − Обустройство улицы Ленина». Проект был предложен жителями города и стал победителем IV Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На улице будут установлены павильоны, скульптуры, открыто кафе, детская и спортивная площадки. На проект город получил 50 млн рублей из федерального бюджета.

На благоустройство дорожной части дополнительно выделен 31 млн рублей из Дорожного фонда республики. Работы выполняет ООО «Автодороги-Питкяранта». Также средства на объект получены по проекту Народного бюджета – 20 млн рублей, на инженерные коммуникации − по программе поддержки местных инициатив. Предусмотрен снос и расселение аварийного дома. К осени основной подрядчик «Автодороги-Питкяранта» планирует завершить работы.

Осмотрел Александр Чепик и станцию холодного питьевого водоснабжения и магистральный водопровод Питкяранты, на котором в начале этого года произошла чрезвычайная ситуация. На ее ликвидацию из резервного фонда республики было выделено 15,3 миллиона рублей, что позволило возобновить водоснабжение города и проложить резервный водопровод. На сегодняшний день необходимо строительство нового участка водопровода.

Премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее решение вопроса о замене системы водоснабжения Питкяранты зависит, в том числе от органов местного самоуправления, депутатского корпуса:

− Со стороны правительства были выработаны срочные меры по решению проблемы. Был принят ряд технологических решений в рамках чрезвычайной ситуации. Однако у резервного водопровода есть определенные ограничения, поэтому ситуация этого года требует системного подхода. Нужно перестраивать в целом водопровод, который идет по территории комбината: выносить сети за пределы завода. Нам нужен инвестпроект комбината, с которым мы будем работать, чтобы понимать перспективы инвестирования в обновление сетей. Если комбинат выполнит обязательства по проектно-сметной документации, мы сможем вынести сети за пределы предприятия и получим надежное водоснабжение города. По ряду вопросов нужны решения муниципального уровня – администрации, совета депутатов, соответственно, важна и поддержка жителей города. Предложения нужно готовить, и они носят долгосрочный характер, что позволит Питкяранте стратегически развиваться. Главное заключается в том, чтобы для жителей города были комфортны условия жизни. Мы должны пройти отопительный период без сбоев.