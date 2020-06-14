Более 150 гектаров леса сгорело в Карелии

По состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь сгоревшего леса составила 151,8 га. Большинство лесных пожаров (80%) возникло по причине неосторожного обращения с огнем гражданами.

В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 106,9 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны: 8814-2-55-55-80.

Напомним, в Карелии с 28 мая введен особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима граждан могут оштрафовать и даже отправить в колонию.