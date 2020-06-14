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Более 150 гектаров леса сгорело в Карелии

Новости. Общество
12:03, 15 Июня 2020
фото: © Светлана Павлова/ТАСС
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По состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь сгоревшего леса составила 151,8 га. Большинство лесных пожаров (80%) возникло по причине неосторожного обращения с огнем гражданами.

В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 106,9 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны: 8814-2-55-55-80.

Напомним, в Карелии с 28 мая введен особый противопожарный режим.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима граждан могут оштрафовать и даже отправить в колонию.

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Комментарии

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Asu
2020-06-15 15:32:25
пожары очень хорошо незаконные рубки прикрывают.
кир
2020-06-15 12:14:50
Поклонение богу огня. Так было с незапамятного времени. Задолго до еврейской религии.
Гость
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