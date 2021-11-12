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Более 1500 детей пошли в новые образовательные учреждения Карелии в этом году

Новости. Общество
12:23, 07 Декабря 2021
фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия

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В 2021 году в столице Карелии начала работу новая школа, также в республике открылись четыре современных детсада.

В 2021 году в столице Карелии начала работу новая школа, рассчитанная на 1350 ребят. Кроме того, в республике открылись четыре современных детских сада в Петрозаводске, селе Заозерье Прионежского района и поселке Чална Пряжинского района. Об этом сообщает Минобраз Карелии.

Это современные учреждения, построенные и оборудованные с соблюдением всех актуальных норм и требований, заявляют в министерстве. Помимо комфортных и просторных дошкольных групп и классов, в них обустроены музыкальные, спортивные залы, просторные столовые, медицинские кабинеты. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Центральное событие уходящего года в сфере образования – открытие самой большой школы республики на 1350 мест в столице Карелии. За парты пока сели 550 учеников начального звена. Остальные классы приступят к занятиям в следующем учебном году. Такое решение принято, чтобы создать комфортные адаптационные условия для учащихся.

Также по нацпроекту «Образование» продолжается строительство школы в поселке Деревянка Прионежского района для 200 учащихся. Открытие запланировано на сентябрь 2022 года. Сейчас подрядчик возводит первый и второй этажи. В Медвежьегорске строят школу, где будут учиться 1100 ребят. В настоящее время подрядная организация ведет земляные работы, устанавливает фундамент и проводит инженерные сети. Третья школа, которую построят в республике, будет расположена в Кеми. Она сможет принять 1200 школьников. Сейчас здесь идут работы на уровне первого этажа будущего здания, рабочие прокладывают внешние коммуникации.

Новые места для самых юных жителей Карелии появились в учреждениях образования благодаря национальному проекту «Демография». Два детских сада в Петрозаводске приняли 300 и 160 воспитанников. Дошкольные учреждения Заозерья и Чалны смогли посещать не только местные дети, но и ребята из близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, в декабре этого года закончится строительство детских садов в Петрозаводске по ул. Хейкконена на 300 мест, в Сортавале на 150 мест и в поселке Ильинский Олонецкого района на 200 мест. Последний строится в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия». По нацпроекту «Демография» планируется также начать возведение садика по ул. Чехова в карельской столице, рассчитанного на 300 дошкольников. Окончание стройки намечено на декабрь будущего года.

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