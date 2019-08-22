Более 18 тысяч должников Карелии лишились права выезжать за границу

Управление федеральной службы судебных приставов по Карелии в 2019 года временно ограничило право выезда за рубеж 18,5 тысячам должников, сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма задолженности составила 5,8 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что временное ограничение на выезд из РФ применяется к должнику в случае неисполнения в установленный срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью либо в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, а также требований неимущественного характера и иных требований, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей и более.