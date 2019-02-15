Более 180 млн рублей энергетики вложили в льготное техприсоединение потребителей за прошлый год в Карелии

В некоторых населенных пунктах энергетики возводят энергетическую инфраструктуру с нуля.

В минувшем году "Карелэнерго" заключило 1870 договоров технологического присоединения, максимальная мощность по которым не более 150 кВт. При этом основную часть таких договоров – 1380 составляют "льготники".

Большинство заключенных договоров предусматривает капитальные вложения сетевой организации – строительство новых линий электропередачи, установка энергооборудования. На выполнение работ по технологическому присоединению потребителей с заявленной мощностью до 150 кВт в 2018 году "Карелэнерго" направило свыше 200 млн рублей, из которых более 180 млн рублей – на подключение льготной категории заявителей (до 15 кВт).

Часто такие проекты реализуются в местностях, где отсутствует или слабо развита энергетическая инфраструктура. Один из примеров – техприсоединение на территории Лоухского района крупного садово-огороднического товарищества "Сампо" – в месте, где никогда не было электричества. Первые потребители подключены к сетям "Карелэнерго" еще в 2017 году, для строительства объекта была произведена вырубка 16,5 км лесной просеки, построена воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью более 15 км. После успешного завершения проекта в сетевую компанию поступило еще 47 заявок на подключение частных домовладений к электричеству. В 2018 году предприятие построило дополнительно 2 км линии электропередачи напряжением 0,4 кВ с защищенным проводом СИП и установило более 50 опор ЛЭП. При этом плата заявителей по договорам составила всего 550 рублей.

Еще один проект в рамках льготного техприсоединения выполнен в одной из старейших деревень Карельского Поморья – Ендогубе, расположенной в глубинке Беломорского района. Энергетики построили 8 км линий электропередачи напряжением 10 кВ с использованием защищенного провода СИП, установили 165 опор ЛЭП, выполнили монтаж столбовой трансформаторной подстанции.

"В некоторых отдаленных населенных пунктах возводить энергетическую инфраструктуру приходится буквально с нуля. Порой люди строят дома в местностях, где не ступала нога человека. Требуется и вырубать просеки, и тянуть линии на несколько километров. Безусловно, быстрее техприсоединение выполнить там, где уже есть необходимая инфраструктура, есть свободные мощности. При этом вне зависимости от локации и сложности проекта сроки на выполнение даются одинаковые", - отметил и.о. заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала "Карелэнерго" Антон Сотников.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что существует и другая сложность в реализации договора техприсоединения – неисполнение его условий со стороны заявителя. Нередки случаи, когда зарезервированные мощности простаивают.

Например, заявитель решил построить дачный дом, запросил необходимую ему мощность, заплатил по льготной цене 550 рублей; энергокомпания обеспечила финансирование и строительство инфраструктуры под конкретное подключение, но в итоге дом так и не был построен, а мощности не используются. В данном случае для заявителя может наступить ответственность в виде уплаты неустойки за невыполнение условий договора. А при расторжении договора с заявителя взыскиваются все затраты, понесенные энергокомпанией для реализации договора, которые могут значительно превышать плату заявителя за техприсоединение.

Кроме того, заявитель при заключении договора может запросить одну мощность, а в дальнейшем потреблять гораздо меньше киловатт. Это может создать ситуацию, при которой действительно нуждающиеся в энергомощности потребители не могут ее дополучить из-за резервирования другим потребителем, который в свою очередь ее не использует. По сути энергетики выполняют работы по присоединению нерациональных мощностей, и в дальнейшем из-за дефицита средств не могут удовлетворить требования других заявителей. В филиале "Карелэнерго" потребителей призывают в таких ситуациях добровольно сокращать объем мощности, а новым потребителям – внимательно подходить к расчету объемов при планировании договора и не завышать запрашиваемую мощность при подаче заявки.

МРСК Северо-Запада предупреждает граждан об опасности самовольного подключения к электросетям. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации и может представлять угрозу для жизни. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям можно сообщать по телефону доверия "Карелэнерго": (8142) 59-90-90, или по телефону "горячей линии": 8-800-333-02-52.