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Новости. Криминал
18:20, 26 Февраля 2018

Более 2 миллионов рублей задолжал бизнесмен сотрудникам в Карелии

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В Карелии перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в невыплате заработной платы.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2016 года директор коммерческой организации не выплачивал зарплату 25 сотрудникам, располагая необходимыми деньгами.

Он расходовал их целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности общества, руководствуясь ложным пониманием превосходства хозяйственных интересов организации перед выплатой заработной платы. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 2 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, отметили в пресс-службе Следственного управления СК по Карелии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-02-26 20:56:10
негодяй!!!
кир
2018-02-26 18:46:10
А кто проверит чистоту помыслов следственных органов?
Гость
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