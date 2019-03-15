12:05, 15 Марта 2019
Более 2 млн рублей израсходовано на ликвидацию свалок в Петрозаводске
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В 2018 году администрация Петрозаводска выделила 2,2 млн рублей на ликвидацию стихийных свалок.
В результате проведенной работы были убраны свалки на Лесном и Первомайском проспектах, Ключевском и Суоярвском шоссе, на улицах Фрунзе, Кооперативной, Кольцевой, Парковой, Тепличной, Чапаева, Коммунистов и в микрорайоне Кукковка-III, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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