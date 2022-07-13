Более 20 школьников в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Минобразования республики подвели итоги экзаменационная кампании.

В этом году ЕГЭ в Карелии сдавали 3 442 человека. Особенность 2022 года стало то, что ЕГЭ сдавали выпускники, у которых в 2020 году в условиях пандемии не было экзамена в 9 классе. Несмотря на это процедура не вызвала трудностей у ребят, рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Так, в этом году в республике зарегистрировано 24 стобальные работы, на одну больше, чем в 2021 году.

«Приятно, что это результаты выпускников не только из Петрозаводска, но и из Кондопожского, Питкярантского, Сортавальского и Муезерского районов», — пишет глава Минобразования республики.

По словам министра, в этом году изменился рейтинг выбираемых для сдачи ЕГЭ предметов. Традиционно первое место удерживает Обществознание — 40,1% выпускников сдавали этот предмет. На вторую ступень предпочтений выпускников впервые поднялась Информатика.

«Думаю, это во многом связано с ростом популярности IT-специальностей», — подытожил Роман Голубев, поздравив выпускников.

Ранее сообщалось, две ученицы гимназии Петрозаводска сдали ЕГЭ на 200 баллов