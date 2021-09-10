Более 200 безработных стали бизнесменами в этом году в Карелии

В карельском бюджете заложено более сотни миллионов рублей на поддержку безработных, готовых открыть свое дело.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что более 200 безработных жителей республики в этом году стали предпринимателями.

«Начать свое дело им помогли меры поддержки по линии нашего Управления труда и занятости. На эти цели в бюджете республики предусмотрены 116 миллионов рублей», — сообщил глава республики.

Парфенчиков заявил, что с сентября мер поддержки предпринимательских инициатив для безработных в Карелии стало больше. Теперь граждане до 25 лет, которые регистрируются в качестве ИП, могут получить на старт бизнеса повышенные выплаты — 250 тысяч рублей. Впервые выплату в 100 тысяч рублей могут получить безработные, решившие зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии открыла два десятка вакансий.