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Более 200 нарушений очистки кровель и уборки дворов было обнаружено в Петрозаводске за неделю

Новости. Общество
10:04, 21 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Специалисты МКУ «Служба заказчика» выявили нарушения при уборке дворов карельской столицы, сообщили в администрации города.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 407 многоквартирных домов, выявив 228 нарушений. Чаще всего нарушения касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель. Из-за перепадов температуры лед на тротуарах, козырьках и крышах домов представляет особую опасность, о чем специалисты предупредили представителей управляющих компаний.

Уведомления об устранении нарушений были направлены в управляющие организации. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

Горожане могут пожаловаться на качество уборки дворов в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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Комментарии

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кир
2022-02-21 10:46:59
Это проблема общества. Так работать дворники не должны. Их приучили ещё при советской власти к малой работенке.
Апельсин
2022-02-21 10:24:02
и что?

Да клали они болт на эту службу заказчика, они сами это прекрасно понимают
Гость
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