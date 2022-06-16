Более 200 тысяч рублей выплатил житель Карелии за срубленную сосну

В Кеми осудили 63-летнего местного жителя, который срубил сосну на особо охраняемой территории, сообщили в городском суде.

В январе житель Кеми приехал в лес на автомобиле с прицепом и спилил сосну на особо охраняемой территории Кемского лесничества.

Суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным в незаконной рубке леса и назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

Также суд обязал осужденного выплатить компенсацию более 200 тысяч рублей Кемскому лесничеству в качестве возмещения ущерба.